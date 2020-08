Coronavirus-Près de 4.900 nouveaux cas décelés en 24h-Santé publique France

PARIS, 23 août (Reuters) - La France a enregistré 4.897 cas confirmés supplémentaires de contamination par le nouveau coronavirus en l'espace de 24 heures, a annoncé dimanche l'agence Santé Publique France (SPF).

Ce chiffre marque une hausse sensible après celui de 3.602 annoncé samedi. Il constitue un plus haut en terme de cas quotidiens décelés depuis la fin du confinement en France, le 11 mai.

SPF ajoute que 4.709 patients atteints du COVID-19 sont actuellement hospitalisés, soit deux de moins que samedi, dont 383 dans un service de réanimation.

Un décès est survenu ces dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de morts à 30.513 depuis le début de l'épidémie.

SPF signale 33 foyers d'infections en cours d'investigation dans le pays.

Dans un entretien au Journal du dimanche, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, décrit "une situation à risques" et craint que l'accélération des contaminations chez les plus jeunes s'étende aux aînés.

"Ce n'est pas une reprise de l'épidémie parce qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a seulement été contrôlée pendant le confinement puis le déconfinement progressif. Le risque, c'est que, après avoir enlevé doucement le couvercle de la casserole, l'eau se remette à bouillir", dit-il. (Elizabeth Pineau)