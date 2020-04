Coronavirus-Près de 430.000 cas et 14.700 décès aux Etats-Unis

9 avril (Reuters) - Les Centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) ont fait état mardi de 32.449 nouveaux cas de COVID-19 et de 1.942 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 427.460 cas et 14.696 morts pour les Etats-Unis.

Les statistiques des CDC sont arrêtées la veille (les bilans fournis jeudi sont réalisés à partir des données obtenues mercredi à 16h00, heure de Washington) et peuvent donc différer des bilans communiqués Etat par Etat. (Vishwadha Chander, version française Jean-Philippe Lefief)