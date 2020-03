ATHENES, 19 mars (Reuters) - Le ministère grec de la Santé a fait état jeudi de 464 cas de contamination au coronavirus dans le pays, soit 46 de plus que la veille, et de six décès.

L'estimation selon laquelle 2.000 à 3.000 personnes seront atteintes au minimum se confirme progressivement, a commenté le coordinateur Sotiris Tsiodras, ajoutant que 19 patients étaient guéris. (Renee Maltezou et Lefteris Papadimas, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)