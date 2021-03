Bourse de Londres : Coronavirus-Près de 850.000 personnes vaccinées en 24 heures en Grande-Bretagne

LONDRES, 21 mars (Reuters) - Un nombre record de 844.285 doses de vaccin anti-COVID ont été administrées samedi en Grande-Bretagne, où plus de 27,6 millions de personnes, soit une nette majorité d'adultes, ont désormais reçu au moins une injection, montrent les données officielles publiées dimanche.

Environ 2,2 millions de personnes ont reçu deux doses dans le pays.

En France, les données publiées dimanche montrent que 56.417 personnes ont reçu une injection en 24 heures pour désormais quasiment 6,2 millions de personnes vaccinées, dont 2,5 millions avec deux doses.

Le Royaume-Uni a enregistré 33 nouveaux décès dus au COVID-19 dimanche, le bilan quotidien le plus faible depuis octobre et un niveau nettement inférieur aux plus de 1.000 morts par jour de janvier et février.

Sur sept jours, le nombre de morts dans le pays a reculé à 640, 37% de moins que sur la période précédente.

Le nombre de nouvelles contaminations a aussi baissé, avec 5.312 cas signalés dimanche et un total de 38.145 infections en sept jours, 4% de moins que sur la même période précédente.

Le Royaume-Uni affiche néanmoins le bilan le plus lourd en Europe depuis le début de l'épidémie avec 126.155 personnes mortes dans les 28 jours ayant suivi un test de dépistage positif au COVID-19.

(Estelle Shirbon Version française Bertrand Boucey)