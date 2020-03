Coronavirus-Près de 90 nouveaux décès en France

(Actualisé avec citations)

PARIS, 18 mars (Reuters) - Le directeur général de la Santé a fait état mercredi de 9.134 cas d'infection au coronavirus en France depuis le début de l'épidémie et de 264 décès, soit 89 de plus que la veille, ce qui représente une augmentation de 51%.

Plus de 3.600 personnes ont été hospitalisées, 931 cas graves sont en réanimation et 50% de ces cas graves concernent des personnes de moins de 60 ans, a poursuivi Jérôme Salomon, précisant que 7% des patients décédés avaient moins de 65 ans.

"L'épidémie est donc rapide, avec un doublement du nombre de cas tous les jours. Toutes les régions sont touchées, en Métropole comme en Outre Mer, et les six régions les plus touchées sont toujours les mêmes : île-de-France, Grand-Est, Corse, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes", a-t-il poursuivi, lors de son point de presse quotidien.

Jérôme Salomon en a outre demandé un "effort national majeur" en faveur des dons du sang. "La collecte du sang doit se poursuivre, c'est vital tous les jours pour de nombreux patients", a-t-il déclaré. (Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)