Coronavirus: Prioriser les tests pour désembouteiller les laboratoires - Véran

PARIS, 17 septembre (Reuters) - Les opérations de dépistage du coronavirus sont saturées dans certaines grandes villes en France mais une "doctrine de priorisation" des tests a été instaurée et des tests antigéniques à lecture plus rapide vont être mis en place, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Nous sommes confrontés à des difficultés organisationnelles sur les tests", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, évoquant 1,2 million de tests en une semaine.

Il a ajouté que des opérations de tests antigéniques, directement analysables et ne nécessitant pas une étude en laboratoire, allaient être mises en place en Île-de-France et que les autorités attendaient de "façon imminente" l'avis de la Haute autorité de santé sur les tests salivaires. (Nicolas Delame et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)