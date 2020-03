Coronavirus-Programme de développement des infrastructures en Chine

PEKIN, 21 mars (Reuters) - Le gouvernement chinois a annoncé samedi qu'il réduirait grandement les taxes pour stimuler l'investissement dans le secteur privé et accélérer le développement de nouvelles infrastructures visant à relancer l'économie.

La Chine compte développer davantage la 5G, construire de nouveaux centres de traitement de données ainsi que des "villes intelligentes", dans le cadre d'un programme de développement des infrastructures, a annoncé la Commission nationale de développement et de réforme (CNDR).

Les activités de production ont par ailleurs repris dans un peu plus de 89% des infrastructures majeurs et des projets d'exploitation des ressources naturelles, hors région de Hubei, épicentre de l'épidémie en Chine, a ajouté la commission. (Min Zhang, Yilei Sun and Ryan Woo, version française Caroline Pailliez)