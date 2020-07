Coronavirus: Rebond des cas en Espagne, 685 en 24 heures

MADRID, 20 juillet (Reuters) - L'Espagne a enregistré 685 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan total à 264.836, a fait savoir lundi le ministère espagnol de la Santé.

Le chiffre de nouvelles contaminations communiqué par les autorités sanitaires confirme la tendance observée jeudi et vendredi, avec 580 et 628 nouveaux cas de coronavirus enregistrés par jour, soit les plus fortes hausses quotidiennes depuis 10 mai dernier.

Le nombre de décès dus à l'épidémie dans les derniers 7 jours s'élève à 9, pour un bilan total de 28.422 depuis le début de la crise.

La résurgence de la maladie a entraîné de nouvelles restrictions dans de nombreuses régions du pays, moins d'un mois après la levée de l'état d'alerte. (Darío Fernández, version française Diana Mandiá)