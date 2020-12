LONDRES, 29 décembre (Reuters) - Le Royaume-Uni a signalé mardi 53.135 nouveaux cas de contamination au coronavirus, le nombre le plus élevé depuis le début de la campagne de tests massifs et la mi-2020 et en forte hausse par rapport au précédent record de 41.385 établi lundi.

Le nombre de nouveaux décès a également grimpé pour atteindre 414 morts contre 357 la veille, portant le bilan total des décès depuis le début de la pandémie à 71.567. (David Milliken, version française Kate Entringer)