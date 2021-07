Coronavirus-Record de décès en Russie en 24 heures

MOSCOU, 2 juillet (Reuters) - La Russie a fait état vendredi d'un nombre record de décès quotidiens imputés au coronavirus sur fond de flambée de nouveaux cas que les autorités attribuent au variant Delta.

Le groupe de travail mis en place par le gouvernement pour gérer la pandémie a indiqué que 679 personnes avaient succombé au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, le chiffre officiel le plus élevé en une seule journée depuis le début de la pandémie.

Le nombre de nouveaux cas de contamination sur les dernières 24 heures s'est établi à 23.218, dont 6.893 à Moscou.

La capitale russe, épicentre de l'épidémie dans le pays, s'emploie à augmenter le nombre des lits d'hospitalisation pour faire face à l'afflux de patients, a expliqué Anastasia Rakova, adjointe au maire de Moscou.

"A présent, au regard de cette croissance explosive des contaminations, cette capacité (hospitalière) n'est plus suffisante et nous allons augmenter à nouveau les capacités pour lutter contre le virus, aussi vite que possible, j'espère", a-t-elle déclaré aux agences de presse russes.

"(Mais) nous ferons tout notre possible pour ne pas décréter un confinement", a-t-elle ajouté.

La résurgence de l'épidémie a amené les autorités à imposer une série de mesures à même de contraindre ou d'encourager la population à se faire vacciner. Cette dernière reste cependant réticente à le faire.

Sur les 12,5 millions d'habitants de Moscou, environ 2,6 millions ont reçu à ce stade une première dose de vaccin contre le COVID-19, selon Anastasia Rakova. (Reportage Gleb Stolyarov et Maria Kiselyova; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)