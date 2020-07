Coronavirus-Record de nouveaux cas aux USA, plus de 130.000 décès

par Lisa Shumaker et Doina Chiacu

6 juillet (Reuters) - Le nombre de décès liés au coronavirus aux États-Unis a dépassé 130.000 lundi, à la suite d'une vague de nouvelles contaminations qui a mis dans le collimateur la gestion de la crise sanitaire par le président Donald Trump et menace de faire dérailler la reprise de l'activité économique.

Les nouvelles contaminations ont atteint des niveaux records au cours des derniers jours tandis que le taux global d'augmentation des décès est à la baisse, ce qui est loin de rassurer les experts de la santé, qui avertissent que le nombre de morts est un indicateur tardif se manifestant des semaines, voire des mois, après la flambée des cas.

Le nombre de cas recensés aux Etats-Unis approche les trois millions sur l'ensemble du pays, le bilan le plus lourd au monde, loin devant le Brésil, le deuxième pays le plus touché avec 1,6 million de cas.

Le nombre de nouveaux cas est en progression dans 39 États américains, selon un décompte de Reuters.

Seize Etats ont enregistré en juillet un nombre record de nouveaux cas par jour. Parmi eux, la Floride, qui a confirmé un record de 11.000 nouvelles infections en 24 heures, un bilan plus lourd que n'importe quel pays européen au plus fort de la crise.

Les recommandations des experts de la santé mettant en garde la population contre les grands rassemblements lors de la fête de l'indépendance américaine au cours du week-end dernier contrastent avec les affirmations du président américain Donald Trump qui, sans présenter de preuve, a dit que 99% des cas de coronavirus aux États-Unis étaient "totalement inoffensifs".

"C'est incroyablement perturbateur et le message du président des États-Unis est dangereux", a déclaré Steve Adler, le maire démocrate d'Austin (Texas) lundi à CNN.

"L'un de nos plus grands défis est le message venant de Washington suggérant que les masques ne fonctionnent pas ou qu'ils ne sont pas nécessaires, ou que le virus s'en va tout seul".

Au moins cinq États dont le taux de mortalité était en baisse ont déjà renversé la tendance, selon une analyse de Reuters. L'Arizona a enregistré 449 décès au cours des deux dernières semaines de juin, contre 259 décès au cours des deux premières semaines du même mois. L'État a signalé une hausse de 300% des cas sur l'ensemble du mois, la plus forte du pays.

La flambée des nouvelles infections et la saturation des hôpitaux au Texas ont incité certains maires et d'autres responsables locaux à envisager des nouvelles mesures de confinement, ainsi qu'à faire pression sur les gouverneurs afin de rétablir le pouvoir d'imposer des mesures locales contre le coronavirus, a déclaré Steve Adler.

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC)s'attendent à que le bilan total de la pandémie atteigne entre 140.000 et 160.000 décès d'ici au 25 juillet sur la base des projections réalisées à partir de 24 prévisions indépendantes.