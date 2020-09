Coronavirus-Record de nouveaux cas quotidiens en Inde, plus de 95.000

BANGALORE, 10 septembre (Reuters) - L'Inde a recensé 95.735 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des 24 dernières heures, un record quotidien dans le pays depuis le début de l'épidémie, selon les données rapportées jeudi par le ministère fédéral de la Santé.

Le bilan dans le pays est désormais de plus de 4,4 millions de cas et de plus de 75.000 décès, dont 1.172 morts recensés au cours des 24 dernières heures.

L'Inde est le deuxième pays au monde le plus affecté par la crise sanitaire, après les Etats-Unis.

(version française Camille Raynaud)