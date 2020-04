Coronavirus-Reprise partielle de l'activité lundi dans certains Etats US-Trump

WASHINGTON, 19 avril (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les Etats du Texas et du Vermont autorisaient certaines entreprises à rouvrir lundi tout en continuant de respecter des précautions face à la crise sanitaire liée au coronavirus, et que le Montana commencerait vendredi prochain à lever certaines restrictions.

"Nous continuons de voir plusieurs signes positifs montrant que le virus a franchi son pic", a-t-il dit lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche sur le coronavirus.

Toutefois certains gouverneurs ont prévenu qu'ils ne feraient pas redémarrer l'activité économique tant que des dépistages supplémentaires du coronavirus n'auront pas été effectués.

Des dirigeants d'entreprises ont aussi signalé par le passé à Donald Trump qu'il fallait qu'une campagne de tests nationale soit mise en place avant de pouvoir reprendre des opérations normales.

Le chef de la Maison blanche a évoqué samedi des "améliorations" pour le dépistage du coronavirus, sans fournir d'éléments concrets.

Il a déclaré que des gouverneurs républicains et démocrates avaient "annoncé des mesures concrètes pour débuter une réouverture sûre et graduelle". Le Texas et le Vermont vont "autoriser certaines entreprises à rouvrir lundi, tout en continuant de réclamer des précautions appropriées de distanciation sociale", a ajouté Donald Trump.

Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies dans la journée dans la capitale texane Austin pour demander la fin des mesures de confinement, scandant "Laissez-nous travailler", des manifestations similaires à celles aperçues durant la semaine écoulée dans le Michigan, le Minnesota et en Virginie.

La question du redémarrage de l'économie a provoqué des tensions entre Donald Trump et plusieurs gouverneurs démocrates, après que le président républicain des Etats-Unis a dévoilé jeudi des directives pour un processus en trois phases de reprise de l'activité économique. (Jeff Mason et Makini Brice; version française Jean Terzian)