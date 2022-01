Coronavirus: Royal Caribbean suspend des croisières en raison d'Omicron

(Reuters) - Royal Caribbean Cruises a annoncé vendredi soir la suspension de certaines de ses opérations de croisières en raison de la recrudescence des cas de contamination par le variant Omicron du coronavirus.

Les dessertes opérées par trois navires - Serenade of the Seas, Jewel of the Seas, Symphony of the Seas - sont désormais suspendues, a précisé le croisiériste dans un communiqué.

"Nous regrettons de devoir annuler les vacances tant attendues de nos clients et saluons leur loyauté et leur compréhension", écrit Royal Caribbean.

Cette semaine, le "Spectrum of the Seas", qui effectuait un voyage au large Hong Kong, a été contraint de revenir au port après le signalement de neuf personnes à bord considérées comme cas contacts d'un foyer de contamination.

(Reportage Jahnavi Nidumolu à Bangalore; version française Claude Chendjou)