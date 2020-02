Coronavirus-Soixante nouveaux cas d'infection confirmés en Corée du Sud

SEOUL, 25 février (Reuters) - Soixante cas supplémentaires de contamination au coronavirus ont été recensés en Corée du Sud, ont déclaré mardi les autorités sanitaires locales, ce qui porte à 893 le nombre de patients infectés dans le pays.

Parmi ces nouveaux cas, a indiqué le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), 16 ont été signalés à Daegu, dans le sud du pays, ville où se trouve une église au centre de l'épidémie en Corée du Sud.

Trente-trois cas ont été répertoriés dans la province de Gyeongsang, dans le nord du pays, a précisé le KCDC.

Séoul a déclaré dimanche le niveau d'alerte sanitaire le plus élevé, imposant notamment des restrictions aux activités publiques et allouant des ressources supplémentaires à la région affectée par la propagation massive du virus. (Hyonhee Shin et Josh Smith; version française Jean Terzian)