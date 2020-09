Bourse de Tokyo : Coronavirus-Tokyo songe à baisser son niveau d'alerte-NHK

TOKYO, 10 septembre (Reuters) - La métropole de Tokyo s'apprête à abaisser son niveau d'alerte contre le coronavirus jeudi, au vu de la baisse du nombre de cas recensés, a rapporté la chaîne télévisée publique japonaise NHK.

Cette décision pourrait amener un assouplissement des restrictions sur les activités nocturnes.

La capitale avait relevé son niveau d'alerte à "rouge" en juillet, suivant les conseils des experts, après une augmentation du nombre de cas d'infections. Le nombre de contaminations journalières a depuis baissé à Tokyo, qui a enregistré 149 nouvelles contaminations mercredi.

Au niveau national, le ministre japonais de l'économie, Yasutoshi Nishimura, a déclaré jeudi qu'un groupe d'experts devrait envisager vendredi la levée des restrictions sur les grands événements, en réponse aux appels des ligues de football et de base-ball japonaises.

Le gouvernement devrait aussi envisager d'ajouter à nouveau Tokyo à sa campagne "Go To Travel" de promotion du tourisme intérieur. (Sam Nussey et Daniel Leussink, version française Camille Raynaud)