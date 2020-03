Coronavirus-Troisième décès en France, 191 cas au total

(Actualisé avec citations)

PARIS, 2 mars (Reuters) - Une troisième personne atteinte du coronavirus apparu en Chine en décembre est décédée en France, a annoncé lundi le directeur général de la Santé, qui a fait état de 191 cas de contamination à l'échelle nationale, soit 61 de plus que la veille.

La troisième victime décédée était une femme de 89 ans testée en post mortem à l'hôpital de Compiègne, a précisé Jérôme Salomon, lors de son point de presse quotidien.

"Parmi les cas confirmés et isolés, 107 font partie d'une chaîne de transmission ou d'un cas groupé, 38 proviennent de zone à l'étranger où circule le virus et au moins 42 sont en cour d'investigation puisqu'ils ont été rapportés dans la journée", a-t-il poursuivi, signalant l'apparition d'un nouveau foyer dans le Morbihan, autour d'Auray.

Douze régions sont désormais concernées et cinq totalisent plus de dix cas. L'Oise reste le département le plus touché avec 64 cas décelés.

"Nous avons un autre regroupement de cas en Haute-Savoie, à la Balme, près d'Annecy, qui est désormais constitué de 19 cas confirmés (...) Il y a toujours cinq cas confirmés en région grand est et pour 75% des cas ce soir nous avons une explication et une chaîne de transmission", a souligné Jérôme Salomon.

"Hors des foyers identifiés, il est recommandé de poursuivre une vie normale. Les transports en commun fonctionnent normalement", a-t-il ajouté.

(Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)