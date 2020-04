Coronavirus-Troisième jour de baisse du nombre de décès quotidiens en Espagne

(Actualisé avec précisions, contexte)

MADRID, 11 avril (Reuters) - Le nombre de décès quotidiens liés à l'épidémie de coronavirus était en baisse samedi, pour le troisième jour consécutif, avec 510 nouveaux morts répertoriés en l'espace de 24 heures, soit la plus faible augmentation depuis le 23 mars, a annoncé le ministère espagnol de la Santé.

Le nombre total de décès liés à ce virus, apparu en Chine en décembre avant de se propager dans les reste du monde, s'élève désormais à 16.353, contre 15 843 vendredi, a précisé le ministère dans un communiqué. Le nombre de cas confirmés de contamination est quant à lui passé en l'espace de 24 heures de 157.022 à 161.022.

Ce ralentissement est un signe encourageant pour l'Espagne, l'un des trois pays les plus endeuillés par le virus après l'Italie et les Etats-Unis, et où encore début avril le nombre de décès quotidiens avait contraint les autorités à transformer une patinoire de Madrid en morgue temporaire.

Le gouvernement espagnol commence désormais à évoquer ouvertement un assouplissement du confinement de la population, en vigueur depuis mi-mars. Il devrait certes être prolongé jusqu'au 3 mai mais dès lundi, les salariés de certains secteurs, notamment celui de la construction, seront autorisés à reprendre le travail. (Nathan Allen and Graham Keeley, version française Marine Pennetier)