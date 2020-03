Coronavirus-Trump annonce la suspension des voyages en provenance d'Europe

(Actualisé avec précisions; production photo/TV à disposition)

par Steve Holland et Alexandra Alper

WASHINGTON, 12 mars (Reuters) - Mis sous pression aux Etats-Unis pour agir contre le coronavirus, Donald Trump a annoncé mercredi la suspension de tous les voyages en provenance d'Europe, à compter de vendredi et pour une durée de 30 jours, afin de lutter contre la propagation de l'épidémie.

Le président américain a indiqué que cette mesure ne s'appliquait pas au Royaume-Uni. Il n'a pas donné la liste des pays concernés par cette interdiction, se contentant de déclarer que cela s'appliquait à toute l'Europe.

S'exprimant dans un discours à la nation depuis le Bureau ovale de la Maison blanche, Donald Trump a adopté un ton austère au moment d'évoquer les impacts sanitaires et économiques du coronavirus sur les Américains, et répondu aux critiques grandissantes selon lesquelles il a minimisé la menace représentée par le Covid-19.

"Nous mobilisons tous les pouvoirs du gouvernement fédéral et du secteur privé pour protéger le peuple américain", a-t-il dit, évoquant les mesures les plus "agressives et complètes jamais prises dans l'histoire moderne pour lutter contre un virus étranger".

Trump, qui brigue un second mandat en novembre prochain et dont la gestion de la crise du coronavirus pourrait influencer la campagne électorale, n'a toutefois pas déclaré l'état d'urgence sanitaire national.

Il a reproché à l'Europe d'être en partie responsable de la propagation du coronavirus aux Etats-Unis, où l'épidémie a causé au moins 37 décès et infecté 1.281 personnes.

Les restrictions de déplacements visant l'Europe sont similaires à celles que le président américain a décidées à l'égard de la Chine lorsque le virus, qui s'y est déclaré en décembre dernier, s'y propageait rapidement.

"L'Union européenne a échoué à prendre les mêmes précautions et restrictions de voyage pour la Chine et d'autres zones sensibles. Par conséquent, un nombre important de nouveaux foyers de contamination aux Etats-Unis ont été semés par des voyageurs venus d'Europe", a déclaré Trump.

Alors que les marchés américains ont de nouveau accusé le coup face au coronavirus mercredi, le chef de la Maison blanche a annoncé qu'il allait engager des mesures d'urgence pour apporter un soutien financier aux salariés qui sont malades, placés en quarantaine ou au chevet de personnes infectées.

Trump a précisé avoir donné pour instruction au département du Trésor de différer les paiements d'impôts, sans pénalité ni intérêts, pour certaines entreprises et personnes subissant l'impact du coronavirus. (avec Eric Beech, Makini Brice et Phil Stewart; version française Jean Terzian)