Coronavirus-Trump n'est plus contagieux, dit le Dr Fauci

14 octobre (Reuters) - Donald Trump n'est plus contagieux et il n'est plus susceptible de transmettre le COVID-19, a déclaré mercredi le docteur Anthony Fauci, dans une interview accordée à CBS.

Selon Anthony Fauci, un des principaux responsables de la lutte contre les maladies infectieuses aux Etats-Unis, Donald Trump est en mesure de participer à une émission dès jeudi sans risque de contaminer son entourage.

Donald Trump a tenu lundi en Floride son premier meeting de campagne électorale depuis qu'il a annoncé plus tôt ce mois-ci avoir été contaminé par le coronavirus, apparaissant sans masque pour un rassemblement en extérieur durant lequel le président américain a vanté sa gestion de la crise sanitaire. (Carl O'Donnell; version française Nicolas Delame)