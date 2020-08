Coronavirus-Trump pourrait empêcher le retour de citoyens suspectés de contamination

WASHINGTON, 11 août (Reuters) - L'administration Trump envisage une mesure visant à empêcher les citoyens américains et les résidents permanents à rentrer aux Etats-Unis s'ils sont suspectés d'avoir été contaminés par le nouveau coronavirus, a déclaré lundi à Reuters un haut représentant américain.

Le représentant a indiqué que le projet, rapporté en premier lieu par le New York Times, n'était pas finalisé et pourrait évoluer.

Donald Trump a mis en place une série de restrictions en matière d'immigration depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, suspendant certains processus d'immigration légale et autorisant la police américaine aux frontières à rapidement déporter les migrants illégaux.

Reuters a apporté en mai que des représentants de l'administration s'inquiétaient d'un possible afflux de citoyens ayant la double nationalité américaine et mexicaine si l'épidémie venait à empirer au Mexique, avec pour possible effet une surcharge des hôpitaux américains. (David Shepardson et Ted Hesson; version française Jean Terzian)