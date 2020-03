Coronavirus/USA-D'autres Etats ordonnent le confinement de leur population

(Actualisé avec le Connecticut, détails)

LOS ANGELES/NEW YORK, 20 mars (Reuters) - Les Etats de New York, de l'Illinois et du Connecticut ont emboîté le pas à la Californie en ordonnant à leurs habitants de rester chez eux, les mesures les plus radicales prises jusqu'à présent aux Etats-Unis pour tenter d'enrayer l'épidémie de nouveau coronavirus.

Cette décision, qui touche plus de 75 millions personnes, soit près d'un quart de la population américaine, entraîne la fermeture des commerces non essentiels et contraint les habitants à rester confinés chez eux sauf pour se rendre dans les épiceries, les pharmacies, les stations essence et "d'autres commerces essentiels".

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a annoncé pour sa part qu'il prévoyait d'instaurer la fermeture des commerces non essentiels dans les prochaines 24 heures.

Ces cinq Etats représentent environ 31% de l'économie américaine.

Donald Trump a déclaré plus tôt vendredi ne pas envisager pour le moment un confinement général de toute la population aux Etats-Unis pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus, une mesure qui ne sera probablement jamais nécessaire à ses yeux.

Le bilan officiel de l'épidémie de coronavirus s'élève désormais à plus de 220 morts aux Etats-Unis et plus de 14.100 cas confirmés. Les experts sanitaires estiment que le nombre de cas réels pourrait être bien plus élevé.

Près de 1.200 cas ont été confirmés en Californie, qui compte 23 décès. L'Etat de New York a enregistré 39 décès et près de 8.000 cas. L'Etat de Washington, qui a recensé le premier cas connu de coronavirus aux Etats-Unis en janvier, a recensé 83 décès. (Lisa Richwine et Gabriella Borter, version française Arthur Connan)