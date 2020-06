Coronavirus/USA-Flambée "inquiétante" des cas à Los Angeles

LOS ANGELES, 30 juin (Reuters) - Le comté de Los Angeles a enregistré une flambée "alarmante" des nouveaux cas de contamination au coronavirus, avec près de 3.000 infections confirmées lundi, pour un total de plus de 100.000 cas depuis le début de l'épidémie, ont déclaré les autorités sanitaires, prévenant que les hôpitaux pourraient être débordés.

Cette annonce intervient alors que la Californie et plusieurs autres Etats américains ont constaté une nouvelle vague de contaminations successive au déconfinement progressif entamé il y a plusieurs semaines.

Le comté de Los Angeles et les zones voisines sont devenus l'épicentre de l'épidémie, avec une hausse des cas d'infection et des hospitalisations, malgré l'annonce la semaine dernière par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, du port du masque obligatoire dans tous les lieux publics.

Dans un communiqué faisant état des cas confirmés au cours des vingt-quatre heures précédentes, la directrice de la santé du comté de Los Angeles a déclaré que "les hausses alarmantes du nombre de cas, du taux d'infection et des hospitalisations indiquent que nous devons prendre des mesures immédiates pour ralentir la propagation du COVID-19".

"Dans le cas contraire, nous allons rapidement aller vers une surcharge de notre système de santé et assister à des maladies et des décès encore plus dévastateurs", a ajouté Barbara Ferrer.

La Californie a ordonné dimanche la fermeture des bars à Los Angeles et dans six autres comtés.

En Arizona, autre Etat faisant face à une hausse des nouveaux cas de coronavirus, le gouverneur Doug Ducey a demandé lundi aux bars, boîtes de nuit, salles de sport et cinémas de fermer pour une durée d'au moins 30 jours.

Au Texas et en Floride, les bars ont aussi dû refermer leurs portes vendredi. Les plages de Floride ne seront par ailleurs pas ouvertes le week-end prochain pour les célébrations de la fête nationale. (Dan Whitcomb, avec Maria Caspani à New York, Susan Heavey et Doina Chiacu à Washington; version française Jean Terzian)