Coronavirus/USA-L'épidémie s'étend à New York, craintes en Californie

NEW YORK/LOS ANGELES, 25 mars (Reuters) - L'Etat de New York a de nouveau subi mardi une hausse rapide et brutale du nombre de cas de contamination au coronavirus, alors que les autorités de Californie craignent d'être confrontées à la prochaine vague majeure de l'épidémie.

Dans la ville de New York, où vivent plus de 8 millions d'habitants, les autorités sanitaires tentent de trouver des lits d'hôpital pour le nombre croissant de patients infectés par le virus. L'Etat compte 25.600 cas confirmés et 210 décès.

La Maison Blanche a conseillé à toute personne ayant visité ou quitté New York de se placer en confinement pendant 14 jours.

Le nombre de contaminations double désormais tous les trois jours à New York et le pire pourrait être à prévoir dans deux à trois semaines, a déclaré le gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

La Californie compte 51 décès et 2.200 cas de contamination. Le gouverneur de l'Etat, Gavin Newsom, a déclaré que la moitié des patients infectés avaient entre 18 et 49 ans, appelant tout le monde à prendre la situation au "sérieux".

À l'échelle nationale, plus de 53.000 cas de contaminations et 720 décès ont été recensés.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les Etats-Unis pourraient devenir le principal foyer de la pandémie dans le monde. (Maria Caspani et Dan Whitcomb, version française Arthur Connan)