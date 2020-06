Coronavirus/USA-Le nombre de cas a doublé dans 14 Etats en juin

1er juillet (Reuters) - Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus a plus que doublé en juin dans 14 Etats américains, parmi lesquels la Californie, la Floride et le Texas, selon une analyse effectuée par Reuters sur la base de données officielles.

L'Arizona a enregistré la plus forte hausse des nouvelles infections le mois dernier, de 294%, devançant la Caroline du Sud (+200%) et l'Arkansas (+179%).

Sur l'ensemble des Etats-Unis, le nombre de cas signalés a progressé en juin d'au moins 46%, tandis que le nombre de décès causés par le coronavirus dans le pays a augmenté de 21%.

Au cours de la semaine écoulée, 21 Etats américains ont fait part d'un taux d'infection supérieur au seuil de 5% que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit considérer comme préoccupant.

Plus de 2,7 millions de cas de contamination ont été recensés depuis le début de l'épidémie aux Etats-Unis, où le coronavirus a tué plus de 126.000 personnes. (Christine Chan et Lisa Shumaker; version française Jean Terzian)