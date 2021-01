Coronavirus/USA-New York et Floride déplorent des vaccinations trop lentes

par Carl O'Donnell et Jonathan Allen

NEW YORK, 5 janvier (Reuters) - Plus des deux tiers des 15 millions de doses de vaccin contre le coronavirus livrées aux Etats-Unis n'ont pas été utilisées pour le moment, ont déclaré lundi des représentants sanitaires, alors que les Etats de New York et de Floride ont dit vouloir pénaliser les hôpitaux jugés trop lents dans les vaccinations.

Le gouverneur de l'Etat de New York a déclaré que les hôpitaux devaient administrer les vaccins dans un délai d'une semaine après leur réception, sous peine de se voir infliger une amende ou de recevoir ultérieurement moins de doses de vaccin. Andrew Cuomo a fait cette déclaration quelques heures avant d'annoncer qu'un premier cas de variant du coronavirus a été détecté dans l'Etat.

"Je ne veux pas que le vaccin reste dans un réfrigérateur ou un congélateur, je veux qu'il aille dans le bras de quelqu'un", a-t-il déclaré. "Si vous ne remplissez pas cette tache, cela soulève des questions sur l'efficacité opérationnelle de l'hôpital".

D'après Andrew Cuomo, les hôpitaux de New York ont dans l'ensemble administré moins de la moitié des doses de vaccin qui leur ont été allouées, avec toutefois des disparités d'un centre hospitalier à un autre, a-t-il précisé.

En Floride, où priorité a été donnée aux personnes âgées, le gouverneur Ron DeSantis a annoncé une mesure prévoyant qu'un nombre supplémentaire de doses de vaccin serait attribué aux hôpitaux qui administrent le vaccin le plus rapidement.

"Les hôpitaux qui n'effectuent pas un bon boulot pour déployer le vaccin verront leur quote-part être transférée aux hôpitaux qui font du bon travail pour déployer le vaccin", a-t-il dit lors d'un point de presse.

Ron DeSantis a par ailleurs indiqué qu'un millier d'infirmiers supplémentaires seront déployés dans l'Etat pour administrer le vaccin et permettre de maintenir les centres de vaccination ouverts sept jours sur sept.

Les experts médicaux américains craignent que l'arrivée du variant du coronavirus plus contagieux serve d'accélérateur à une épidémie qui a déjà contaminé plus de 20 millions de personnes et causé plus de 350.000 décès dans le pays.

Si la réticence d'une partie de la population à l'égard des vaccins contre le COVID-19 - notamment du fait de leur développement très rapide - peut expliquer la lenteur des vaccinations, certains représentants américains mettent en avant des failles logistiques alors qu'il s'agit de la campagne sanitaire la plus ambitieuse de l'histoire du pays.

D'après les données publiées lundi par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), le gouvernement fédéral a distribué plus de 15 millions de doses du vaccin à travers le pays mais seulement 4,5 millions environ ont été administrées jusqu'à présent.

L'objectif initial de l'administration était d'avoir vacciné 20 millions de personnes avant la fin de l'année 2020. (Jonathan Allen, Carl O'Donnell, Rebecca Spaulding et Peter Szekely à New York; version française Jean Terzian)