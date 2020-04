Coronavirus/USA-Trump annonce $19 mds d'aide aux agriculteurs

(Actualisé avec précisions sur les modalités des aides)

CHICAGO, 18 avril (Reuters) - Le président américain Donald Trump a annoncé un ensemble budgétaire de 19 milliards de dollars pour aider les agriculteurs à faire face aux effets de l'épidémie de coronavirus, par le biais notamment de paiements directs et d'achats massifs de produits.

S'exprimant lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche sur le coronavirus, il a précisé qu'une grande partie de cette enveloppe budgétaire, autour de 16 milliards de dollars, servirait à effectuer des paiements directs aux agriculteurs.

Le ministère américain de l'agriculture s'est associé à des distributeurs régionaux et locaux pour acheter pour 3 milliards de dollars de produits agricoles qui ont vocation à être distribués aux banques alimentaires, aux églises, ainsi qu'à des organismes d'aide, alors que des millions d'Américains sont au chômage et que l'économie est en grande partie paralysée.

"L'agriculture américaine a été durement touchée, comme la plupart des États-Unis, par le coronavirus, et le président Trump se tient aux côtés de nos agriculteurs et de tous les Américains pour s'assurer que nous sortions tous de cette situation d'urgence nationale", a déclaré Sonny Perdue, le ministre de l'Agriculture, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Le ministère a indiqué qu'il effectuerait chaque mois pour environ 100 millions de dollars d'achats de produits frais, de produits laitiers et de viande.

Sonny Perdue a déclaré que le ministère travaillerait avec des entreprises comme Sysco Corp pour aider à l'achat, l'emballage et la distribution des boîtes de nourriture.

Au cours des dernières semaines, de longues files d'attente se sont formées dans les banques alimentaires américaines.

Les agriculteurs et les éleveurs ont eu des difficultés pour acheminer leurs produits sur le marché en raison des perturbations causées par la pandémie, ce qui a obligé certains à jeter de la nourriture et à demander l'aide du gouvernement.

Les aides financières directes seront envoyées "aussi rapidement que possible" car les producteurs de produits agricoles ont subi "des pertes sans précédent", a déclaré Sonny Perdue, qui espère que les chèques pourront être envoyés d'ici fin mai.

Les 16 milliards de dollars d'aides directes aux agriculteurs et aux éleveurs comprendront 9,6 milliards de dollars pour l'industrie du bétail - dont 5,1 milliards de dollars pour les bovins, 2,9 milliards de dollars pour les produits laitiers et 1,6 milliard de dollars pour les éleveurs porcs, d'après John Hoeven, sénateur du Dakota du Nord et président de la commission sénatoriale des crédits agricoles. (P.J. Huffstutter et Karl Plume; version française Jean Terzian et Matthieu Protard)