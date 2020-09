Coronavirus/USA-Trump contredit le chef des CDC sur la disponibilité d'un vaccin

WASHINGTON, 17 septembre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a prédit mercredi qu'au moins 100 millions de doses d'un vaccin contre le coronavirus pourraient être distribuées aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année, contredisant le directeur des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Plus tôt dans la journée, Robert Redfield a dit qu'un futur vaccin contre le coronavirus pourrait être administré au grand public d'ici le milieu d'année 2021 ou un peu plus tôt.

"Il a fait une erreur quand il a dit cela", a estimé Donald Trump, ajoutant devant les journalistes qu'il s'était entretenu par téléphone avec Robert Redfield. "Il était troublé, je pense. Il a probablement mal compris la question", a ajouté le président américain, qui brigue une réélection en novembre.

Robert Redfield a fait ses commentaires lors d'une audition devant un panel du Sénat. Il a déclaré que la disponibilité générale d'un vaccin contre le coronavirus était envisagée "à la fin du deuxième trimestre, au troisième trimestre 2021".

Un vaccin pourrait être prêt dès novembre ou décembre cette année, a ajouté le patron de l'agence fédérale sanitaire, précisant que les premières doses pourraient être administrées aux personnes les plus vulnérables. Mais l'objectif d'une immunité collective pourra seulement être atteint d'ici "six à neuf mois", a poursuivi Redfield. (Alexandra Alper et Steve Holland; version française Jean Terzian)