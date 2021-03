Coronavirus-Un concert de 5.000 personnes organisé à Barcelone

BARCELONE, 27 mars (Reuters) - Les amateurs de musique barcelonais se sont embrassés, ont dansé et chanté à l'unisson lors d'un concert qui affichait complet samedi, auquel ils ont pu assister après avoir fait un test rapide de dépistage au COVID-19.

Quelques 5.000 personnes se sont rassemblées pour écouter le groupe espagnol Love of Lesbian. Les spectateurs portaient des masques mais les mesures de distanciation sociale n'étaient pas en vigueur dans le Palau Sant Jordi.

"C'était incroyable. Nous nous sentions parfaitement en sécurité. Nous étions au premier rang, ça nous avait terriblement manqué", a raconté Salvador, un spectateur de vingt-neuf ans, après le concert. "Nous sommes fiers d'avoir pu participer à un événement comme celui-ci. Nous espérons que c'est le premier d'une longue série."

Dans ce qui semblait être une scène surréaliste après un an de pandémie, les spectateurs dansaient les uns à côté des autres, même si les masques couvrant leurs visages montraient que tout n'est pas encore revenu à la normale.

Les contrôles sanitaires ont retardé le début du concert mais n'ont pu entamer l'optimisme du public.

Ce concert, approuvé par les autorités de Barcelone, servira de test pour savoir si d'autres événements pourront se tenir dans les mêmes conditions.

Les dépistages effectués avant le concert ont été mené par 80 infirmiers dans trois endroits différents. A la mi-journée, seul trois personnes sur 2.400 avaient été testé positives. Une quatrième personne s'est trouvé être cas contact. Ces personnes n'ont pas pu prendre part au concert et seront remboursées.

Les spectateurs ont reçu les résultats de leurs tests en 10 à 15 minutes via une application sur leurs téléphones portable. Le coût des tests et des masques étaient inclus dans le prix des billets. (Jordi Rubio, Luis Felipe Castilleja et Jessica Jones; version française Camille Raynaud)