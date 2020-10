Coronavirus-Un haut conseiller de la Maison blanche testé positif

WASHINGTON, 7 octobre (Reuters) - Stephen Miller, un haut conseiller de la Maison blanche, a été diagnostiqué mardi malade du COVID-19, le dernier cas de contamination au coronavirus rapporté dans l'entourage premier de Donald Trump depuis que le président républicain a annoncé la semaine dernière avoir été infecté.

"Depuis cinq jours, je travaille à distance et me suis placé en isolement, étant testé négatif quotidiennement jusqu'à hier", a déclaré Stephen Miller dans un communiqué. "Aujourd'hui j'ai été testé positif au COVID-19 et suis en quarantaine".

Donald Trump a effectué lundi son retour à la Maison blanche après avoir passé trois nuits au centre médical militaire Walter Reed, à proximité de Washington. Le président sortant, qui ambitionne d'être réélu le 3 novembre face au démocrate Joe Biden, a appelé les Américains à ne pas avoir peur du coronavirus.

Les Etats-Unis sont le pays au monde le plus touché par la pandémie de coronavirus, avec plus de 210.000 décès.

Un membre de l'équipe de communication de la Maison blanche a indiqué mardi soir à la chaîne CNN qu'il n'y avait aucun nouveau cas confirmé de contamination au coronavirus à la Maison blanche à l'exception de Stephen Miller.

En plus de Donald Trump et de son épouse Melania, la porte-parole de la Maison blanche Kayleigh McEnany, la conseillère Hope Hicks et le directeur de la campagne électorale de Trump, Bill Stepien, ont été testés positifs au coronavirus ces derniers jours.

Katie Miller, l'épouse de Stephen Miller et porte-parole du vice-président Mike Pence, avait été infectée en mai. (Steve Holland et Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)