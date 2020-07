Coronavirus-Un plateau pourrait avoir été atteint au Brésil, selon l'OMS

GENEVE, 17 juillet (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus semble avoir cessé de se propager de façon exponentielle au Brésil, où elle pourrait avoir atteint un plateau, a estimé vendredi le directeur exécutif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) chargé de la gestion des situations d’urgence.

Le "R0", c'est à dire le taux de reproduction de la maladie, semble désormais situé entre 0,5 et 1,5, et le nombre quotidien de nouveaux cas plafonne entre 40.000 et 45.000, a précisé Mike Ryan.

"Le virus ne se propage plus dans la population comme il le faisait auparavant, l'augmentation n'est donc pas exponentielle", a-t-il souligné. Il n'y a toutefois, selon lui, "absolument aucune garantie" que la situation s'améliorera d'elle même.

Le Brésil reste le deuxième pays le plus mortellement touché derrière les Etats-Unis.

(Stephanie Nebehay, version française Jean-Philippe Lefief)