Coronavirus-Une forte hausse des décès anticipée aux USA avec le déconfinement

NEW YORK, 5 mai (Reuters) - Près de 135.000 personnes pourraient avoir succombé du coronavirus aux Etats-Unis d'ici début août, principalement à cause du processus de déconfinement en cours, a déclaré lundi un institut de l'Université de Washington, dont les projections font partie de celles sur lesquelles se base la Maison blanche.

Le bilan désormais anticipé par l'Institut de mesure et d'évaluation sanitaire (IHME) est près de deux fois supérieur à ses précédentes projections.

Il a indiqué que ce nombre revu à la hausse reflétait l'allègement des restrictions imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus, 31 Etats américains ayant prévu d'assouplir les mesures de distanciation sociale d'ici au 11 mai.

Ces nouvelles projections ont été communiquées après que le New York Times et le Washington Post ont rapporté dans la journée des données internes au gouvernement américain selon lesquelles le nombre de nouveaux cas de contamination et de décès devrait bondir en avril, alors même que le président américain Donald Trump a appelé les gouverneurs à procéder à un déconfinement.

Les projections confidentielles de l'administration Trump, basées sur un modèle élaboré par le gouvernement, anticipent 3.000 décès quotidiens aux Etats-Unis d'ici la fin mai, a rapporté le New York Times, contre un bilan journalier d'environ 2.000 morts selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles.

D'après ces projections, a ajouté le Times, environ 200.000 nouveaux cas de coronavirus seront confirmés quotidiennement d'ici la fin du mois, contre environ 25.000 cas toutes les vingt-quatre heures actuellement.

Interrogé sur l'article du New York Times, le porte-parole de la Maison blanche a dit qu'"il n'y a aucun document" élaboré par la présidence américaine ou ayant été présenté au groupe de travail sur le coronavirus.

L'épidémie a contaminé plus de 1,1 million d'Américains et causé près de 68.000 décès, selon le calcul de Reuters.

Donald Trump a fait part par le passé de projections diverses sur le nombre de décès causés par le COVID-19, la maladie respiratoire provoquée par le nouveau coronavirus.

Le président américain, qui a dit vendredi espérer que moins de 100.000 personnes seraient tuées dans le pays, après avoir évoqué un bilan de 60.000 à 70.000 décès, a admis dimanche que le nombre de décès pourrait nettement s'alourdir. (Maria Caspani à New York, Rich McKay à Atlanta, Rajesh Kumar Singh à Chicago, avec Susan Heavey à Washington; version française Jean Terzian)