Coronavirus-Une quarantaine à New York ne sera pas nécessaire, dit Trump

NEW YORK, 29 mars (Reuters) - Donald Trump a déclaré samedi qu'une quarantaine à New York, principal foyer de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis, ne serait pas nécessaire et qu'il avait demandé aux autorités sanitaires fédérales de diffuser à la place un avis "ferme" visant à dissuader les déplacements.

Sur Twitter, le président américain précise que cet avis sera appliqué par les gouverneurs de New York, du New Jersey et du Connecticut, en concertation avec l'administration fédérale.

Alors que le nombre de cas de contamination au SARS-CoV-2 dans le pays s'élève désormais à près de 120.000, le plus élevé au monde, le président américain avait laissé entendre samedi qu'il pourrait placer en quarantaine New York, ainsi que plusieurs régions du New Jersey et du Connecticut, afin de protéger les autres Etats américains. (Daniel Wallis, version française Arthur Connan)