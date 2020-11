Coronavirus/Vaccin: Pfizer a déposé sa demande d'autorisation aux USA

(Reuters) - Pfizer a annoncé vendredi avoir déposé une demande auprès de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, pour l'autorisation en urgence (EUA) de la mise sur le marché aux Etats-Unis de son candidat vaccin contre le COVID-19 développé avec la biotech BioNTech .

Le duo Pfizer-BioNTech a fait savoir mercredi que son candidat vaccin contre le COVID-19 était efficace à 95% et qu'il ne présentait aucun effet secondaire majeur.

L'annonce de vendredi a été saluée à Wall Street où le titre Pfizer avançait de 1,45% à 36,71 dollars, tandis que celui de BioNTech prenait 5,55% à 100,20 dollars environ une heure après l'ouverture de la Bourse de New York.

L'arrivée attendue sur le marché des vaccins contre le COVID-19 nourrit l'espoir d'une éradication de la pandémie qui a fait à ce stade plus de 1,3 million de morts dans le monde.

Pfizer et son partenaire s'attendent à ce que la FDA accorde l'EUA d'ici la mi-décembre, ce qui permettra aux deux laboratoires d'entamer leurs premières livraisons dans la foulée. Cinquante millions de doses devraient être disponibles dès 2020, de quoi vacciner 25 millions de personnes.

Un comité consultatif de la FDA doit se réunir du 8 au 10 décembre pour évoquer le vaccin de Pfizer et BioNTech, a dit une source de Reuters qui précise toutefois que cet agenda pourrait être modifié.

Alex Azar, secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, a déclaré mercredi que Pfizer et son concurrent Moderna pourraient obtenir leurs autorisations réglementaires dans les semaines à venir et que les premières vaccinations pourraient se produire avant la fin de l'année.

"UNE IMAGE PLUS COMPLÈTE"

"Si les données sont solides, nous pourrions pratiquement être à quelques semaines de l'autorisation d'un vaccin efficace à 95%", a souligné Alex Azar sur la chaîne CBS.

Les données définitives sur le candidat vaccin ont montré qu'il apportait un niveau de protection similaire quel que soit l'âge et l'origine des patients, ce qui est plutôt encourageant car la maladie touche davantage les personnes âgées et les minorités.

"Le dépôt aux Etats-Unis représente une étape importante dans notre parcours pour livrer au monde un vaccin contre le COVID-19 et nous avons à présent une image plus complète de l'efficacité et de l'innocuité de notre vaccin", a souligné Albert Bourla, directeur général de Pfizer, cité dans un communiqué.

Les vaccins développés par Pfizer et Moderna sont des vaccins à ARN messager. Cette technologie consiste à injecter des brins de code génétique, et non un virus inactif, pour déclencher une réponse immunitaire.

Parmi les laboratoires travaillant sur le COVID-19, les prochains résultats à un stade avancé devraient être communiqués ce mois-ci ou en décembre par AstraZeneca, qui s'est allié avec l'Université d'Oxford.

Johnson & Johnson prévoit de demander une autorisation d'homologation aux Etats-Unis de son vaccin expérimental contre le COVID-19 d'ici février.

(Vishwadha Chander à Bangalore; avec Ankur Banerjee à Bangalore et Doina Chiacu à Washington; version française Nicolas Delame et Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)

