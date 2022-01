Coronavirus: Vers une réouverture des écoles aux Pays-Bas

LA HAYE (Reuters) - Les Pays-Bas, sous confinement strict depuis deux semaines et au moins jusqu'au 14 janvier en raison d'une flambée épidémique de COVID-19, rouvriront lundi 10 janvier les écoles primaires et secondaires a annoncé lundi le gouvernement néerlandais.

Le gouvernement a souligné que le nombre d'admissions à l'hôpital avait nettement diminué depuis l'instauration du confinement le 19 décembre, qui avait été assorti d'une fermeture des écoles avec une semaine d'avance par rapport au calendrier prévu pour les vacances scolaires.

"C'est une bonne nouvelle pour les élèves et c'est important pour leur développement et pour leur bien-être mental qu'ils puissent aller à l'école", a déclaré le ministre de l'Education néerlandais, Arie Slob, lors d'une conférence de presse.

Les établissements professionnels et les universités ne seront pas concernés par cette réouverture et devront poursuivre l'enseignement à distance au moins jusqu'au lundi 17 janvier.

Les autorités sanitaires néerlandaises ont annoncé la semaine dernière que le variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19 était devenu majoritaire dans le pays.

Si le nombre de nouvelles contaminations enregistrées chaque jour a reflué par rapport aux niveaux record constatés en novembre, il reste très élevé avec plus de 14.000 nouveaux cas selon le dernier bilan quotidien disponible.

"Malheureusement, en dépit de nos mesures strictes nous constatons une hausse des infections et cela signifie que nous sommes inquiets de ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir", a souligné le ministre de la Santé, Hugo de Jonge.

Depuis le 19 décembre, les Pays-Bas connaissent un confinement strict, avec une fermeture des commerces non essentiels, des restaurants, des salons de coiffure, des salles de sports, des musées et des salles de spectacles. Les rassemblements à l'extérieur sont par ailleurs limités à deux personnes. L'ensemble de ces mesures, en vigueur jusqu'au 14 janvier au moins, feront l'objet d'une réévaluation pour déterminer si elles restent ou non nécessaires à cette date.

Plus de 85% des Néerlandais sont vaccinés contre le COVID-19, mais la campagne de rappel a peiné à démarrer et mercredi dernier, seuls 24% des adultes avaient reçu une dose de rappel vaccinal.

(Reportage Stephanie van den Berg, version française Myriam Rivet, édité par)