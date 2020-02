Coronavirus à bord, les croisiéristes ne s'amusent plus du tout

Plus important opérateur du marché des croisières dans le monde, l'américaine Carnival atteint 25,6 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le groupe, au travers de sa compagnie Princess Cruises, est le propriétaire du tristement célèbre navire de croisière Diamond Princess. Le paquebot avec ses 3 700 passagers et membres d'équipage avait été mis en quarantaine le 3 février suite à la suspicion de cas infectés par le coronavirus. Trois semaines plus tard, les médias japonais font l'état de 4 morts et de 691 personnes positives au virus pour l'instant. Carnival détient 11 autres sociétés de croisières maritimes dont la Costa Croisière, la Carnival Cruise Lines et la Cunard. Son action se situe actuellement en-dessous des 38$ alors qu'elle cotait aux alentours des 52$ mi-janvier.

La Royal Caribbean International (RCI), inscrite sous le nom de Royal Caribbean Cruises dans le registre de commerce, est la deuxième plus grande spécialiste des croisières avec une capitalisation boursière de près 20,2 milliards d'euros. Cette américano-norvégienne fait partie du groupe Royal Caribbean Cruise Line. Le groupe opère tout autour du monde dont l'Asie mais réalise la plus importante part de son chiffre d'affaire est réalisé aux Etats-Unis (60%). Royal Caribbean International a annoncé il y a une dizaine de jours annuler 18 traversées en Asie du sud-est en réaction à l'épidémie du coronavirus. Une réduction attendue de son bénéfice par action de 65 cents pour 2020 et de 55 cents si le reste des traversées en Asie devait également être annulé. L'action a perdu un tiers de sa valeur depuis mi-janvier : elle coûtait 135$ et se situe à présent sous la barre des 100$.

Avec 9,1 milliards de dollars de capitalisation boursière, Norwegian Cruise Line Holdings est le troisième plus important croisiériste côté en bourse. En 2018 le groupe a transporté 2,8 milliards de passagers. C'est un de ses deux fondateurs, Ted Arison, qui créa son concurrent la Carnival Cruise Lines six ans plus tard. L'action de Norwegian Cruise Line Holdings a connu une baisse de 17$, elle valait mi-janvier plus de 59$ a chuté à 42$. Avec l'ampleur que prend l'épidémie du Coronavirus, l'Américaine a également pris la décision d'annuler tous ses voyages en Asie. Il est pour l'instant décidé qu'aucun navire ne sera déployé en territoire asiatique jusqu'à la fin du troisième trimestre 2020.

Tallink Grupp est le 4ème grand spécialiste dans le transport maritime de ce classement. Son activité des transports de fret ajoutée au transport des passagers lui ont permis d'atteindre les 7,1 milliards de dollars de capitalisation boursière. Un quart de son chiffre d'affaire est la vente de billet et deux autres quarts proviennent de la vente de services à bord des bateaux, notamment les services de restauration. Avec plus de 9,7 millions de passagers, Tallink a généré 40M€ de bénéfices nets. Tallink emploie plus de 7 400 personnes en Estonie, en Finlande, en Suède, en Lettonie, en Russie et en Allemagne. Cette entreprise estonienne opère principalement dans la région nord de la mer baltique lui permettant d'être peu sujette aux pertes engendrées par le coronavirus.

La cinquième place de ce classement revient à la hongkongaise Genting. Cette société d'investissement a une capitalisation boursière de 6,1 milliards de dollars. Genting Hong Kong limited opère dans le secteur des croisières et activités liées ainsi que dans les activités des secteurs de l'hôtellerie à terre, des agences de voyages, de l'aviation et du divertissement. Son cours depuis son introduction en bourse début 2013 ne cesse de baisser, passant d'un peu moins de 4 à 0,6 actuellement.

Evolution depuis le début d'année de ces cinq valeurs et du MSCI World UND NR