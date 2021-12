Coronavirus: adaptation de la convention tarifaire pour les vaccinations

Berne (awp/ats) - Le Conseil fédéral a approuvé vendredi l'accord tarifaire révisé pour le remboursement de la vaccination contre le Covid-19 par l'assurance maladie. Le tarif par piqure effectuée dans les centres de vaccination, dans les hôpitaux et par des équipes mobiles passera de 14,50 à 20 francs suisses en 2022.

Le forfait pour la vaccination en cabinet médical est relevé à 29 francs suisses en 2022, contre 24,50 de janvier à septembre 2021 et 16,50 d'octobre à décembre 2021. Ce montant tient compte des différents schémas vaccinaux des patients. Outre les premières et deuxièmes doses, les cabinets administrent aussi des rappels uniques et des doses uniques dans le cas des personnes guéries.

Un forfait de 40,45 francs suisses est prévu pour la vaccination des enfants de moins de 12 ans en cabinet médical. Il prend ainsi en compte les circonstances particulières entourant la vaccination des enfants.

Le forfait pour les pharmaciens reste fixé à 24,50 francs suisses. Les conventions tarifaires ont été prolongées.

Comme annoncé début décembre, les Suisses ne paieront pas leur vaccin contre le Covid-19. Les coûts seront pris en charge par l'assurance obligatoire, la Confédération et les cantons. Le patient ne doit assumer ni franchise ni quote-part.

ats/ck