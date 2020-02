Coronavirus: aucun cas avéré signalé dans le canton de Vaud

Lausanne (awp/ats) - Aucun cas avéré de contamination au coronavirus n'a été signalé dans le canton de Vaud à ce jour, a indiqué jeudi le Conseil d'Etat dans un communiqué. A titre préventif, le gouvernement a cependant validé les principes et l'organisation de la coordination des services de l'Etat, sous la responsabilité du médecin cantonal.

Le gouvernement vaudois a été informé de manière complète sur la situation par le médecin cantonal, précise-t-il.

"Ce dernier dispose dès maintenant de l'appui stratégique et logistique de l'état-major cantonal de conduite: il est chargé de proposer au gouvernement toute mesure utile, en coordination avec les tous les services concernés, notamment sanitaires et de protection de la population, pour répondre à d'éventuels impératifs accrus d'information, de prise en charge et de protection", écrit le Conseil d'Etat.

ats/al