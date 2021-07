Coronavirus: baisse du nombre de cas et d'hospitalisations en une semaine

Berne (awp/ats) - La Suisse a vu le nombre de cas et d'hospitalisations baisser en une semaine. Le nombre de décès déclarés s'est maintenu à un faible niveau et le nombre de tests est resté stable. La proportion du variant Delta augmente.

Durant la semaine 23, la proportion de variants était estimée à 0,9% pour les variants Beta et Gamma. Concernant le variant Delta, détecté en Suisse pour la première fois début avril, il était estimé à 13%. Sa proportion était inférieure à 2% pendant les huit semaines qui ont suivi sa détection et a nettement augmenté depuis la semaine 22.

Un total de 742 cas confirmés en laboratoire a été déclaré pour la semaine 25, contre 1238 cas la semaine précédente, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) jeudi dans son rapport hebdomadaire. L'incidence a diminué de 40%, passant de 14 cas pour 100'000 habitants à 8,6.

Comprise entre 6 au Tessin et 26 à Schwyz, elle a diminué dans quasiment tous les cantons, même drastiquement dans certains, comme à Appenzell Rhodes-Intérieures (de 62 à 6,2 en une semaine). Elle est restée égale à Zoug (13,3) et a augmenté à Uri (de 5,4 à 8,2) et au Liechtenstein (de 7,7 à 15,5).

Le taux d'incidence était 19% plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Il a par ailleurs diminué de plus de 10% dans toutes les classes d'âge et même de plus de 40% dans les classes de 0 à 9 ans et de 30 à 59 ans. Le groupe de 10 à 19 ans a été le plus touché, et celui de 70 à 79 ans le moins. L'âge médian était de 32 ans.

Décès dans quatre cantons seulement

Vingt-quatre hospitalisations en lien avec le coronavirus ont été enregistrées durant la semaine passée sous revue, contre 41 la semaine précédente. Le nombre a vraisemblablement diminué, malgré les déclarations tardives encore attendues, note l'OFSP. Le nombre moyen de patients dans les soins intensifs était de 56, contre 76 une semaine auparavant.

Concernant les décès, six ont été recensés pendant la semaine en question, soit cinq de moins que la semaine précédente. Deux ont été enregistrés à Fribourg ainsi qu'à Zurich, et un dans le canton de Vaud et à St-Gall.

Quant aux tests déclarés, 132'100 ont été effectués (54% de tests PCR et 46% de tests rapides antigéniques), ce qui correspond à peu près au même nombre qu'une semaine auparavant (-6,4%), précise le rapport. Le taux de positivité pour les tests PCR est passé de 1,6% à 1,1%, celui pour les tests rapides antigéniques de 0,4% à 0,2%.

Une diminution est aussi à noter dans les nombres de personnes en isolement et en quarantaine, notamment parmi les personnes devant se mettre en quarantaine après être arrivées d'un pays présentant un risque élevé de contamination.

ats/fr