Coronavirus: bientôt un vaccin anti-Covid-19 pour les moins de 12 ans

Zurich (awp/ats) - Le vaccin contre le Covid-19 pour les moins de 12 ans devrait bientôt être commercialisé, estime la cheffe de la task force scientifique Covid-19 de la Confédération. Le fabricant Pfizer/Biontech a présenté des données préliminaires pour les enfants de 5 à 11 ans.

Les données devraient bientôt être soumises aux autorités sanitaires pour approbation, explique Tanja Stadler dans un entretien diffusé lundi par le journal alémanique Blick. Si le virus est moins dangereux pour les enfants que pour les personnes âgées, il existe aussi des formes graves de la maladie chez les enfants et le Covid long, ajoute-t-elle.

"Les enfants et leurs parents doivent avoir le choix de se faire vacciner ou non", déclare cette mère de deux enfants, qui les fera vacciner dès qu'il y aura une autorisation et une recommandation de l'autorité de surveillance Swissmedic.

Elle espère qu'il y aura moins de foyers de coronavirus dans les écoles après les vacances d'automne. Après les vacances d'été, la population a été sensibilisée et il existe des restrictions supplémentaires pour les personnes non vaccinées lorsqu'elles voyagent, ajoute Mme Stadler. Mais, poursuit-elle, avec le changement de saison, la circulation du SARS-CoV-2 ne va pas diminuer mais augmenter.

Quant à savoir si les Suisses pourront fêter Noël normalement cette année, il est "difficile de faire des prévisions précises", indique-t-elle. La situation semble cependant plutôt bonne pour les personnes vaccinées ou immunisées, selon elle.

