Coronavirus: cas d'infections et hospitalisations en hausse

Berne (awp/ats) - Le nombre de cas de Covid-19 et d'hospitalisations a continué d'augmenter du 2 au 8 août en Suisse et au Liechtenstein, note jeudi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans son rapport hebdomadaire. Le nombre de décès s'est maintenu à un faible niveau, tandis que celui des tests a diminué.

En Suisse et au Liechtenstein, 7607 cas ont été déclarés pour la semaine sous revue, contre 5249 pour la semaine précédente. Le nombre de cas déclarés a ainsi continué d'augmenter par rapport à la semaine précédente (+45 %). L'incidence était de 88 cas pour 100'000 habitants pour la semaine sous revue et de 61 pour la semaine précédente.

La proportion de variants préoccupants du virus était estimée à 96% pour le Delta (B.1.617.2) il y a deux semaines. Depuis la fin juin, le variant Delta est celui qui survient le plus fréquemment.

Pour la semaine sous revue, le taux d'incidence des cas confirmés en laboratoire variait, pour 100'000 habitants et par semaine, entre 6 (AI) et 170 (GE) cas. Dans la majorité des cantons (21), le taux d'incidence a augmenté de plus de 10% par rapport à la semaine précédente.

20 à 29 ans les plus touchés

Plus de 2300 cas confirmés ont été déclarés chez les 20-29 ans. Par rapport à la population, cette classe d'âge a été la plus touchée, avec 227 cas pour 100'000 habitants et par semaine. Le taux d'incidence a augmenté de plus de 35% dans toutes les classes d'âge.

Le 10 août, selon les rapports de 19 cantons et du Liechtenstein, 7832 personnes étaient en isolement et 8368 en quarantaine. Ces chiffres ont augmenté de plus de 30% par rapport à la semaine précédente.

Pendant la semaine sous revue, 130'201 tests (dont 51% de tests PCR et 49% de tests rapides antigéniques) ont été déclarés, soit une baisse de 10 % par rapport à la semaine précédente (143'951).

Pour les hospitalisations, 138 nouvelles en lien avec une infection au SARS-CoV-2 ont été déclarées. La semaine précédente, au même moment, leur nombre était de 91. Le taux d'hospitalisation le plus élevé concernait les 80 ans et plus.

Hausse aux soins intensifs

Durant la semaine sous revue, 53 patients atteints du Covid-19 en moyenne se trouvaient dans une unité de soins intensifs, soit une hausse de 36% par rapport à la semaine précédente (39).

Trois décès (moins de 0,1 pour 100'000 habitants) liés à une infection au SARS-CoV-2 ont été déclarés. Au même moment au cours de la semaine précédente, leur nombre était de 10. Le nombre de décès déclarés se maintient ainsi à un niveau bas.

