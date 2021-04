Coronavirus: charge virale élevée dans les eaux usées zurichoises

Berne (awp/ats) - Le nombre de cas d'infection au coronavirus déclarés et la charge virale dans les eaux usées de la région de Zurich diffèrent largement. C'est ce que montre la surveillance des stations d'épuration menée par l'Institut de recherche sur l'eau Eawag, a indiqué mardi Patrick Mathys, responsable de la section Gestion de crise et collaboration internationale à l'OFSP.

Le fossé est de plus en plus grand, a-t-il ajouté lors du point de presse des experts de la Confédération. Les eaux usées sont beaucoup plus chargées en virus que le nombre de cas pourrait le laisser supposer. Ce nombre est peut-être sous-évalué.

Le même suivi à Lausanne ne montre en revanche pas la même évolution. Des recherches seront effectuées dans d'autres régions pour confirmer la situation.

Le nombre de cas est en légère augmentation sur deux semaines. Mais le volume de test a diminué d'un tiers depuis Pâques, a relevé M. Mathys. Cela influence donc le taux de positivité. Il est de 9,1% pour les tests PCR et 5,7% pour les tests rapides.

ats/fr