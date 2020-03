Coronavirus: déjà 40 cas dans le canton de Zurich

Zurich (awp/ats) - Le canton de Zurich a déjà recensé 40 cas de coronavirus. Au total, 855 personnes ont été testées.

La question n'est pas de savoir si le virus va faire des morts dans le canton, mais quand, a déclaré lundi la conseillère d'Etat Natalie Rickli, en charge du département de la santé. Désormais, tous les hôpitaux et les médecins du canton peuvent effectuer les tests.

Seules les personnes avec de la toux et de la fièvre qui sont âgées de plus de 65 ans ou avec des maladies chroniques sont testées, a précisé Natalie Rickli. Les tests effectués dans le canton sont depuis lundi analysés par l'Institut de virologie de l'Université de Zurich et ne doivent plus être envoyés au laboratoire de référence à Genève pour être confirmés.

ats/al