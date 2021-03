Coronavirus: il faudrait vacciner prioritairement les patients chirurgicaux

Zurich (awp/ats) - Les patients en attente d'une opération chirurgicale devraient être vaccinés contre le Covid-19 avant la population générale. Cela permettrait d'éviter des milliers de décès post-opératoires, selon une étude internationale avec participation suisse.

Entre 0,6 et 1,6% des patients de chirurgie non urgente développent un Covid-19 dans le mois qui suit l'opération, selon cette étude publiée dans le British Journal of Surgery. Le risque de décès devient alors quatre à huit fois plus élevé.

Au niveau mondial, vacciner ces patients en priorité pourrait sauver 58'687 vies par année, ont calculé les scientifiques co-dirigés par Aneel Bhangu, de l'Université de Birmingham (GB).

Ces travaux, évoqués jeudi par la NZZ, se basent sur les données de 141'582 patients de 1667 hôpitaux dans 116 pays. Pour la Suisse, 54 médecins de neuf hôpitaux ont livré les données de 555 patients de toutes les disciplines opératoires. Le chirurgien Michel Adamina de l'Hôpital cantonal de Winterthour a été chargé de la coordination.

ats/fr