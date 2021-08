Coronavirus: infections, admissions à l'hôpital et décès en hausse

Berne (awp/ats) - Davantage d'infections, plus d'hospitalisations et aussi plus de décès liés au coronavirus: tel est le bilan du dernier rapport hebdomadaire du 26 juillet au 1er août de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour la Suisse et le Liechtenstein.

Au total, 5243 nouvelles infections au Covid-19 ont été enregistrées au cours de la semaine sous revue, contre 4954 la semaine précédente, soit une augmentation de 5,8%, c'est-à-dire une incidence de 60,6 pour 100'000 habitants.

La classe d'âge la plus touchée est celle des 20 à 29 ans, la moins touchée celle des 70 à 79 ans. La variante Delta du coronavirus est à l'origine de la quasi-totalité des cas, a annoncé l'OFSP jeudi.

Le taux d'incidence des cas de coronavirus confirmés en laboratoire au cours de la semaine de référence variait de 18 cas pour 100'000 habitants par semaine en Appenzell Rhodes-Extérieures à 159 cas dans le canton de Genève. Dans 17 cantons, le taux d'incidence a augmenté de plus de 10%.

Plus de monde aux soins intensifs

Le nombre d'admissions à l'hôpital est passé de 76 à 91. Après une baisse continue depuis fin mars/début avril, le nombre d'hospitalisations est reparti à la hausse depuis début juillet.

Au cours de la semaine sous revue, 39 patients atteints du Covid-19 en moyenne se trouvaient dans une unité de soins intensifs, soit 22% de plus que la semaine précédente.

La part des malades du Covid-19 parmi les patients en soins intensifs a continuellement diminué, tombant à 3,8% à la mi-juillet, avant de remonter à 5,2% puis 6,4% durant la semaine sous revue. En moyenne, 25 patients étaient sous assistance respiratoire, soit une hausse par rapport à la semaine précédente (19).

Faible nombre de décès

Le nombre de décès a lui doublé, passant à 10 par rapport à la semaine précédente, mais il est resté à un niveau bas, selon l'OFSP.

Bien qu'ils aient été vaccinés contre le Covid-19, des personnes meurent à cause ou en relation avec le coronavirus. Jusqu'à présent, ces cas ont toujours touché des personnes de plus de 80 ans, à une exception près, selon l'OFSP.

Depuis le 27 janvier de cette année, 19 personnes sont décédées à cause ou en relation avec le virus, bien qu'elles aient été vaccinées deux fois - c'est-à-dire complètement - contre le Covid-19. Nonante-six des 460 personnes complètement vaccinées mais infectées pendant la même période ont dû subir un traitement hospitalier.

Compte tenu du taux de couverture vaccinale de 49% dans la population et par rapport au nombre total de cas, d'admissions à l'hôpital et de décès durant la même période, le nombre de cas déclarés entièrement vaccinés est très faible, écrit l'OFSP.

Protection efficace

Selon les études, l'efficacité des deux vaccins disponibles en Suisse de Moderna et Biontech/Pfizer est de 94 à 95%.

La vaccination avec ces vaccins est donc très efficace contre les infections symptomatiques avec les variants circulant en Suisse à ce jour, ainsi que contre les évolutions sévères de la maladie.

ats/lk