Coronavirus: infections et hospitalisations en baisse, légère hausse des décès

Berne (awp/ats) - La situation épidémiologique s'améliore en Suisse. Entre le 20 et le 26 septembre, les nombres de cas déclarés et des hospitalisations ont baissé par rapport à la semaine précédente. Il y a moins de patients Covid aux soins intensifs. En revanche, le nombre de décès a légèrement augmenté.

Durant la semaine 38, 9340 cas confirmés en laboratoire ont été déclarés, contre 12'741 une semaine auparavant, ce qui représente une baisse de 27%, indique jeudi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans son rapport hebdomadaire. La classe d'âge de 10 à 19 ans a été la plus touchée. Les personnes de 50 ans et plus ont au contraire été les plus épargnées.

La proportion estimée du variant Delta est supérieure à 90% depuis mi-juillet. Il n'est donc plus considéré comme un variant préoccupant.

L'incidence des cas était de 108 pour 100'000 habitants en moyenne. Elle était la plus basse au Tessin (40) et la plus élevée à Uri (330). A l'exception de ce canton, le taux d'incidence a diminué partout de plus de 10%. Quatre cantons ont même connu une baisse de plus de 40%, dont Fribourg (48%). Ailleurs en Suisse romande, le Valais a vu une baisse de 39%, Neuchâtel de 23%, Genève et le Jura de 22% et Vaud de 14%.

Selon l'OFSP, un nombre similaire de tests a été effectué entre la semaine sous revue et celle d'avant (257'852 contre 266'493). Il y a eu presque autant de tests PCR (49%) que de tests rapides antigéniques (51%). La proportion de tests positifs a baissé dans les deux catégories d'une semaine à l'autre: de 9,4% à 7,5% pour les tests PCR, et de 1,3% à 1% pour les tests rapides antigéniques. Le nombre de personnes en isolement et en quarantaine a aussi diminué.

Tendance inversée pour les décès

Les hôpitaux ont enregistré durant la semaine sous revue 227 patients en lien avec le coronavirus, contre 272 la semaine précédente. La tendance est à la baisse, même si des déclarations sont encore attendues, note l'OFSP. L'âge médian des personnes hospitalisées était de 64 ans. Même son de cloche dans les unités de soins intensifs, qui ont accueilli 14% de moins de patients Covid (de 265 à 229).

Tendance inversée en revanche concernant les décès: 37 étaient à déplorer dans 17 cantons durant la semaine sous revue, contre 33 une semaine plus tôt. L'âge médian était de 81 ans. En Suisse romande, le Jura et Neuchâtel n'ont enregistré aucun décès, Fribourg et le Valais 1, Genève et Vaud 2.

