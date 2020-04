Coronavirus: l'Afrique du Sud compte solliciter un prêt de 4,2 mrd USD au FMI

Johannesburg (awp/afp) - L'Afrique du Sud compte solliciter auprès du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale une aide financière pouvant atteindre 4,2 milliards de dollars (3,9 milliards d'euros), afin de faire face à la pandémie du coronavirus, a annoncé vendredi le ministre des Finances.

"Le FMI a indiqué lui-même que l'Afrique du Sud est en droit de demander jusqu'à 4,2 milliards de dollars en réponse à cette crise", a déclaré Tito Mboweni lors d'une conférence de presse.

Quant à la Banque mondiale, "il semble que pour l'instant nous pourrions négocier une aide comprise entre 50 et 60 millions de dollars, c'est très peu, mais nous négocierons autant que possible", a-t-il ajouté.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait annoncé mardi un "énorme plan de soutien" économique et social d'un montant de 26,5 milliards de dollars (24,4 milliards d'euros) pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables confrontées à la pandémie Covid-19.

Au total, le paquet de mesures budgétaires et monétaires pourrait toutefois atteindre plus de 800 milliards de rands (42,1 milliards dollars, soit 38,9 milliards d'euros), a précisé vendredi son ministre des Finances.

"C'est une réponse extraordinaire" à la crise en termes de politique budgétaire et monétaire, a-t-il assuré.

Le pays est le plus touché en Afrique subsaharienne par la pandémie mondiale de Covid-19, avec 3.953 cas confirmés, dont 75 morts.

La Banque centrale sud-africaine prévoit une chute du PIB de 6,1% en 2020, alors que le FMI table sur un recul de 5,8%.

