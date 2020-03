Coronavirus : l'économie autrichienne en récession d'au moins 2,5% en 2020

Vienne (awp/afp) - L'économie autrichienne devrait connaître une récession de 2,5% en 2020, dans un scénario optimiste où les mesures de confinement prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus seraient levées fin avril, selon une prévision jeudi de l'institut de référence Wifo.

Soulignant l'incertitude et la volatilité des anticipations, Wifo prévoit également un creusement de la dette bien au delà des 3% prévus par le traité de Maastricht, à -5,4% du PIB, alors que ce pays prospère de la zone euro affichait jusqu'à présent un objectif d'excédent budgétaire de 0,3%.

"C'est le scénario le plus favorable que nous puissions anticiper", a précisé le responsable de Wifo, Christoph Badelt.

Un autre institut de référence (IHS) précise "qu'une mise à l'arrêt de l'économie d'un mois supplémentaire pourrait mener à une récession d'environ 5%" cette année.

Très dépendante des exportations, l'Autriche a été l'une des premières à fermer ses commerces et restaurants et à contrôler drastiquement les frontières qu'elle partage avec l'Italie, l'un des pays les plus touchés par le Covid-19.

En décembre, les experts du Wifo tablaient encore sur une croissance de 1,2% du PIB autrichien pour 2020 et ils se refusent désormais à tout prognostique chiffré pour 2021, même s'ils espèrent une reprise de la croissance à l'automne en cas de normalisation d'ici à l'été.

L'Autriche a enregistré un taux de croissance de 1,6% en 2019 et réalise un excédent budgétaire depuis 2018.

Le gouvernement autrichien de coalition entre les conservateurs et les écologistes a décidé d'un plan d'aide économique à hauteur de 38 milliards d'euros à ce stade de l'épidémie.

L'Autriche a prolongé les mesures généralisées de confinement jusqu'au 13 avril et comptait jeudi 6.001 cas officiellement déclarés de contamination au Covid-19, qui a fait 42 morts pour une population de 8,8 millions d'habitants.

