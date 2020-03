Coronavirus : l'export coréen dopé à la puce pour serveurs

Pendant que les entreprises abandonnent les unes après les autres leurs objectifs financiers 2020, celles de la distribution de matériel technologique et de la fabrication de puces informatiques profitent du confinement des salariés à domicile.

Alors que le monde se confine progressivement, la Corée du Sud, où se trouve le numéro un mondial des puces, Samsung Electronics Co Ltd, annoncé une hausse de 20% des exportations de semi-conducteurs sur les 20 premiers jours de mars. "Les centres de données ont besoin de tuyaux plus gros pour acheminer le trafic", a déclaré l'analyste Park Sung-soon de Cape Investment & Securities. Un fonctionnaire du ministère sud-coréen du commerce a déclaré à Reuters que le cloud computing a stimulé les ventes de puces de serveur, "alors que l'augmentation du télétravail aux États-Unis et en Chine a également été un des principaux moteurs de l'énorme demande de serveurs".

Au Japon, le fabricant d'ordinateurs portables Dynabook a fait état d'une forte demande qu'il attribue en partie au fait que les entreprises encouragent le télétravail. La société rivale NEC Corp a déclaré qu'elle avait répondu à la demande en proposant des fonctionnalités favorables au télétravail, comme des haut-parleurs intégrés plus puissants. Le détaillant australien d'électronique JB Hifi Ltd a également déclaré qu'il a constaté une "accélération" de la demande ces dernières semaines, tant de la part des clients commerciaux que des détaillants, pour "les produits essentiels dont ils ont besoin pour réagir et se préparer" au virus, tels que les appareils qui permettent de travailler à distance ainsi que les appareils ménagers.

Mais c'est la Chine qui est en tête de la demande de puces informatiques, selon les analystes, car les fournisseurs de services cloud comme Alibaba Group Holding Ltd, Tencent Holdings Ltd et Baidu Inc ont rapidement répondu aux efforts du gouvernement pour contenir le virus. "Les entreprises du Cloud ont ouvert leurs plateformes, permettant aux clients nouveaux et existants d'utiliser gratuitement plus de ressources pour aider à maintenir les opérations", a déclaré l'analyste Yih Khai Wong chez Canalys. Le développement de l'infrastructure en nuage en Chine a contribué à la hausse des prix des puces. Pour la mémoire DRAM, les prix de détail ont augmenté de plus de 6% depuis le 20 février, selon les données de l'outil de suivi des prix DRAMeXchange. La semaine dernière, UBS a annoncé une prévision de hausse de 10% des prix de la mémoire au deuxième trimestre par rapport au premier, avec en tête une hausse de plus de 20 % des puces de serveur. Cela pourrait provoquer une légère pénurie jusqu'au troisième trimestre 2021, selon la banque suisse.

Paradoxalement, une demande forte

Les craintes de rupture d'approvisionnement ont contribué à une hausse des prix. "Il y a beaucoup d'OEM et d'intégrateurs de systèmes sur le marché mondial qui ont une forte demande de mémoire actuellement", a déclaré Andrew Perlmutter, directeur de la stratégie chez ITRenew, une société qui achète et retravaille des équipements de centres de données d'occasion pour les revendre. "Personne ne ferme ses usines - la production est toujours normale - mais les gens s'inquiètent surtout de l'approvisionnement en mémoire, donc ils veulent prendre de l'avance sur la production" Environ 69% des fabricants d'électronique ont signalé des retards de trois semaines en moyenne chez leurs fournisseurs, selon un sondage réalisé le 13 mars par le groupe industriel et commercial IPC International. La moitié des personnes interrogées s'attendent à ce que les affaires se normalisent d'ici juillet, et près des trois quarts d'entre elles ont indiqué qu'il faudrait au moins attendre octobre.

Toutefois, les autorités corréennes ont estimé que les deux mois à venir seront, a priori, bien moin favorables.