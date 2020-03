Coronavirus : la Banque d'Angleterre tire la première 0 11/03/2020 | 09:19 Envoyer par e-mail :

La Banque d'Angleterre a annoncé à 8h00 ce matin un vaste plan en réponse aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. L'objectif est de permettre aux entreprises et aux ménages de surmonter les désordres attendus. La BoE se présente comme un outil de protection, alors que la première ligne est assurée par les personnels de santé et le FCO pour les britanniques de l'étranger. L'annonce a dopé les indicateurs avancés européens, avant la présentation du budget 2020 du Royaume-Uni, à la mi-journée. "Les trois comités politiques de la Banque annoncent aujourd'hui un ensemble complet de mesures adaptées pour aider les entreprises et les ménages britanniques à surmonter la perturbation économique qui sera probablement associée au Covid-19", indique la banque centrale, qui reconnaît que l'ampleur du choc économique du Covid-19 est "très incertaine", mais qui pense que l'activité en souffrira dans les mois à venir. Elle s'attend à un choc d'offre et de demande, qui pénalisera plus fortement les plus petites entreprises. The Bank's three policy committees have announced a comprehensive and timely package of measures to help UK businesses and households bridge across the economic disruption likely to be associated with Covid-19. https://t.co/xdbZqdO3BB — Bank of England (@bankofengland) March 11, 2020 En réponse, la Banque d'Angleterre réduit son taux directeur d'un demi-point pour le ramener à 0,25%. En outre, elle introduit un nouveau système de financement à terme à destination des PME. Le programme de rachat d'obligations non-financières investment grade et de dette d'Etat est pérennisé. Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité. En outre, l'institution monétaire va assouplir certaines règles bancaires pour que les établissements continuent à irriguer l'économie. Le taux des fonds propres contracycliques est ramené de 1 à 0%. Il aurait dû monter à 2% d'ici fin 2020. Ce ne sera pas le cas et la banque prévoit de le maintenir à 0 pendant 12 mois avant de prendre une décision, si bien qu'il n'y aura pas de hausse avant mars 2022 au plus tôt. Cette mesure devrait permettre de dégager jusqu'à 190 Mds£ pour l'économie, soit "13 fois les prêts nets accordés aux entreprises en 2019". "Bien que la perturbation provoquée par le Covid-19 puisse être forte et importante, elle devrait être temporaire. Cette perturbation économique devrait avoir moins d'impact sur le système bancaire central que ce que les récents tests de résistance effectués par la Banque ont montré", insiste la BoE. Une action coordonnée avant le budget "Il s'agit indubitablement d'un grand changement de la part de la Banque d'Angleterre. Nous nous demandions si les inquiétudes concernant l'indépendance de la Banque n'auraient pas pu faire obstacle à un assouplissement en même temps que l'annonce du budget. Mais étant donné que l'un des principaux objectifs de ce paquet de mesures sera d'améliorer la confiance, il est sans doute logique d'agir en coordination avec le Trésor", souligne l'économiste d'ING James Smith. Pour le spécialiste, au-delà des taux, c'est l'effort en faveur des entreprises qui mérite de l'attention. A la mi-journée, le gouvernement présentera son budget 2020, qui devrait compléter le dispositif.

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article sosa - shocking.........! terphouf - Pourquoi tire la premiere ? La FED à déjà tiré, Canada aussi sosa - Messieurs les Anglais : ' tirez les premiers ' .. qu'a dit un certain .................! Anthony BONDAIN - C'est un clin d'oeil à la bataille de Fontenoy. Et c'est aussi parce que la BoE propose à la fois une baisse de taux et un package de soutien aux PME et aux banques



